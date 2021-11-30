Закон о повышении налогов Рада приняла в целом

https://racurs.ua/n163779-zakon-o-povyshenii-nalogov-rada-prinyala-v-celom.html

Ракурс

Налоговый («ресурсный») закон № 5600 приняли в Верховной Раде.

Правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600) приняли во втором чтении и в целом.

За него 30 ноября проголосовали 255 народных депутатов.

Закон направлен на усовершенствование некоторых положений Налогового кодекса Украины в части, касающейся общих вопросов администрирования налогов, налогов на прибыль предприятий, доходы физических лиц, добавленную стоимость, акцизного и экологического налогов, рентной платы, платы за землю, условий пребывания на упрощенной системе налогообложения, — говорится в пояснительной записке к тексту закона.

Долгий путь «ресурсного» закона

Налоговый законопроект об увеличении налоговой нагрузки в Раде рассмотрели по особой процедуре.

Ее ввели в Украине в 2020 году, чтобы ускорить рассмотрение «антиколомойского» законопроекта. Тогда к нему подали более 16 тыс. правок.

Такая процедура позволяет сократить время рассмотрения поправок в зале. Согласно регламенту ВР, фракции сегодня настаивали на пяти правках, отдельные депутаты — на одной.

СМИ сообщали, что ко второму чтению в законопроекте № 5600 появились нормы, благодаря которым налоговая нагрузка на добычу железной руды может стать даже меньше, чем до его принятия.

Закон № 5600 Рада приняла в первом чтении 1 июля 2021 года. Ко второму депутаты внесли более 11 тыс. правок — преимущественно для затягивания рассмотрения документа.

Предварительно второе чтение законопроекта должно было состояться 23 сентября и 18 ноября, но «слуги» из повестки парламента его дважды исключали.

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению комитет Рады учел восемь важных изменений и рекомендовал принять закон в целом. Прогноз поступлений от «ресурсного» законопроекта снизился на 45 млрд грн.

В проголосованной сегодня версии говорится об увеличении доходов государственного бюджета в 2021 году на 15 млрд грн, хотя в первоначальном варианте правительство рассчитывало дополнительно привлечь в бюджет 60 млрд.

Цена законопроекта плюс 15 млрд поступлений в следующем году в бюджет Украины, — сказал спикер Руслан Стефанчук на брифинге 29 ноября.

Сначала правительство декларировало, что повышение рентных ставок, а также ряда других налогов, предусмотренное законом № 5600 в редакции до первого чтения, позволит дополнительно привлечь более 60 млрд грн в госбюджет. Однако после внесения в законопроект изменений министр финансов Сергей Марченко отмечал, что его принятие во втором чтении позволит увеличить доходную часть госбюджета на следующий год уже только на 30 млрд грн.

В законопроекте первоначально предлагали существенно повысить ставки ренты на добычу железной руды, из-за чего законопроект стал называться «антиАхметовским».

Пока закон готовили ко второму чтению, цены на руду упали, а в текст внесли поправки, которые могут привести к снижению налогов для экспортеров руды, крупнейшими из которых являются предприятия Рината Ахметова и Константина Жеваго.

По оценкам депутата от «Слуги народа», главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, после принятия ресурсного законопроекта в предложенной ко второму чтению редакции, государственный бюджет может потерять суммарно 12,5 млрд грн от уплаты ренты на добычу руды в 2022—2025 годах.

Ко второму чтению из текста также исчез ряд других предложений, в частности, по установлению акциза на электроэнергию по «зеленому тарифу», значительному повышению налогов на выбросы в атмосферу и земельному налогу для горнодобывающих предприятий, что также затрагивало интересы бизнеса Ахметова.