Закон про підвищення податків Рада ухвалила в цілому

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Ракурс

Податковий («ресурсний») закон № 5600 ухвалили у Верховній Раді.

Урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600) ухвалили у другому читанні та в цілому.

За нього 30 листопада проголосували 255 народних депутатів.

Закон спрямований на вдосконалення деяких положень Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування, — йдеться у пояснювальній записці до тексту закону.

Довгий шлях «ресурсного» закону

Податковий законопроект щодо збільшення податкового навантаження розглянули за особливою процедурою.

Її запровадили в Україні у 2020 році, аби прискорити розгляд «антиколомойського» законопроекту. Тоді до нього подали понад 16 тис. правок, що охрестили поправковим спамом.

Така процедура дозволяє скоротити час розгляду поправок у залі. Згідно регламенту ВР, фракції сьогодні наполягали на п’яти правках, окремі депутати — на одній.

ЗМІ повідомляли, що до другого читання у законопроекті № 5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення.

Закон № 5600 Рада ухвалила у першому читанні 1 липня 2021 року. До другого читання депутати внесли понад 11 тис. правок — переважно для затягування розгляду документа.

Попередньо друге читання законопроєкту мало відбутися 23 вересня і 18 листопада, але «слуги» з порядку денного парламенту законопроект виключили.

Зміни до другого читання

До другого читання комітет Ради врахував вісім важливих змін та рекомендував ухвалити закон загалом. Прогноз надходжень від «ресурсного» законопроекту зменшився на 45 млрд грн.

У проголосованій сьогодні версії «ресурсного» законопроекту йдеться про збільшення доходів державного бюджету у 2021 році на 15 млрд грн, хоча у початковому варіанті уряд розраховував додатково залучити в бюджет 60 млрд.

Ціна законопроекту плюс 15 млрд надходжень у наступному році до бюджету України, — сказав спікер Руслан Стефанчук на брифінгу 29 листопада.

Спочатку уряд декларував, що підвищення рентних ставок, а також низки інших податків, передбачене законом № 5600 у редакції до першого читання, дозволить додатково залучити понад 60 млрд грн до держбюджету. Однак після внесення до законопроекту змін міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що його ухвалення у другому читанні дозволить збільшити доходну частину держбюджету наступного року вже тільки на 30 млрд грн.

У законопроекті спочатку пропонували суттєво підвищити ставки ренти на видобуток залізної руди, через що законопроєкт почали називати «антиАхметівським».

Поки закон готували до другого читання, ціни на руду впали, а до тексту внесли поправки, які можуть призвести навпаки — до зниження податків для експортерів руди, найбільшими з яких є підприємства Ріната Ахметова та Костянтина Жеваго.

За оцінками депутата від «Слуги народу», голови парламентського енергетичного комітету Андрія Геруса, після ухвалення ресурсного законопроекту у запропонованій до другого читання редакції, державний бюджет може втратити сумарно 12,5 млрд грн від сплати ренти на видобуток руди у 2022−2025 роках.

До другого читання із тексту також зник ряд інших пропозицій, зокрема щодо встановлення акцизу на електроенергію за «зеленим тарифом», значного підвищення податків на викиди в атмосферу та земельного податку для гірничодобувних підприємств, що також зачіпало інтереси бізнесу Ахметова.