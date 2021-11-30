У митингующих отобрали баранов, фото: Виталий Селик

https://racurs.ua/n163778-s-baranami-pod-kgga-prishli-mitinguuschie-jivotnyh-otobrala-policiya-foto.html

Ракурс

В Киеве полицейские сегодня, 30 ноября, отобрали баранов у митингующих, пришедших к зданию Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, опубликовавший фото животных во дворике Киевсовета.

Думаете контактный зоопарк? Отнюдь. Этих животных полиция отобрала у участников акции у мэрии. В настоящее время их отправят в Киевский зоопарк. Овец, а не организаторов, — отметил Селик.

В то же время Селик опроверг опасения, что одно из животных могло умереть — на видео с места инцидента можно увидеть, как полицейские несут одного из баранов.

Все были живы, но немного испуганы, — отметил он.

Сегодня под зданием КГГА проходила акция против старых маршруток на улицах столицы. На нее активисты на маршрутном такси привезли под мэрию соломенные тюки и живых баранов. Участники акции скандировали «Люди — не скот».