ФЛП устроили митинг под Радой. Фото: Анна Стешенко

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Ракурс

Митинг физических лиц-предпринимателей проходит под стенами Верховной Рады во вторник, 30 ноября.

Участники протеста держат в руках плакаты и флаги. На плакатах содержатся надписи: «ФЛП — основа нации, ни фискализации», «Зеленский, встретимся на выборах», «Не слышишь ФЛП — теряешь рейтинг». Судя по плакатам, митингующие выступают против фискализации, которая должна вступить в силу с нового года. Об этом сообщает издание LB.ua.

Перед участниками акции выступает народный депутат Украины четырех созывов Ксения Ляпина. По ее словам, они выступают против фискализации и требуют, чтобы любой диалог происходил с представителями малого бизнеса.

Митингующие перекрыли улицу Шелковичную под Верховной Радой. Автомобилям приходится разворачиваться. У парламента усилена охрана.

Как известно, с 1 января все физические лица-предприниматели должны будут использовать кассовые аппараты. Это правило не распространяется на ФЛП первой группы и тех, кто работает с бизнесом без проведения расчетных операций.

Ранее активно выступал против фиксализации движение SaveФОП. На их странице отмечается, что это движение непричастно к сегодняшнему митингу. Протест SaveФОП запланировали на 1 декабря, они потребуют принятия законопроекта 5866.

Напомним, известная украинская комедийная группа «Квартал 95» поиздевалась над предпринимателями, которые пришли на акцию протеста под стены дворца «Украина» во время концерта комиков.

Источник: LB.ua