ФОПи влаштували мітинг під Радою. Фото: Анна Стешенко

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Мітинг фізичних осіб-підприємців відбувається під стінами Верховної Ради у вівторок, 30 листопада.

Учасники протесту тримають у руках плакати і прапори. На плакатах містяться написи: «ФОП — основа нації, ні фіскалізації», «Зеленський, зустрінемось на виборах», «Не чуєш ФОПів — втрачаєш рейтинг». Судячи з плакатів, мітингарі виступають проти фіскалізації, що має набути чинності з нового року. Про це повідомляє видання LB.ua.

Перед учасниками акції виступає народний депутат України чотирьох скликань Ксенія Ляпіна. За її словами, вони виступають проти фіскалізації та вимагають, щоб будь-який діалог відбувався з представниками малого бізнесу.

Мітингувальники перекрили вулицю Шовковичну під Верховною Радою. Автомобілям доводиться розвертатися. Біля парламенту посилена охорона.

Як відомо, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці повинні будуть використовувати касові апарати. Це правило не поширюється на ФОПів першої групи й тих, хто працює з бізнесом без проведення розрахункових операцій.

Раніше активно виступав проти фіксалізації рух SaveФОП. На їхній сторінці зазначається, що цей рух непричетний до сьогоднішнього мітингу. Протест SaveФОП заплановали на 1 грудня, вони вимагатимуть ухвалення законопроекту 5866.

Нагадаємо, відома українська комедійна група «Квартал 95» поглузувала з підприємців, які прийшли на акцію протесту під стіни палацу «Україна» під час концерту коміків.

Джерело: LB.ua