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Скандал у Раді — “Слуг” покинув нардеп через призначення Шурми і Татарова - Слуга народу

«Слугу народу» зі скандалом покинув нардеп через призначення Шурми і Татарова (ВІДЕО)

30 лис 2021, 10:37
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«Слугу народу» 30 листопада зі скандалом у Верховній Раді покинув мажоритарник та член міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Роман Соха.

Для мене особисто призначення Шурми (екс-регіонала, нового заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака — ред.) стало останньою краплею. Мені дуже соромно за це призначення. А також призначення міліціянта Януковича Олега Татарова (заступника голови Офісу президента — ред.), лобіста харківських угод Руслана Демченка. Ці люди не мають бути на держпосадах. Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції «Слуга народу», — заявив Соха.

«Слуга» офіційно за трибуною парламенту заявив про те, що виходить із фракції після того, як Зеленський призначив заступником Єрмака колишнього регіонала.


Джерело: Ракурс


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