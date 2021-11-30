«Слугу народа» со скандалом покинул нардеп из-за назначения Шурмы и Татарова

https://racurs.ua/n163757-slugu-naroda-so-skandalom-pokinul-nardep-iz-za-naznacheniya-shurmy-i-tatarova.html

Ракурс

«Слугу народа» 30 ноября со скандалом в Верховной Раде покинул мажоритарщик и член межфракционного объединения «Умная политика» Роман Соха.

Для меня лично назначение Шурмы (экс-регионала, нового заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака — ред.) стало последней каплей. Мне очень стыдно за это назначение. А также назначение милиционера Януковича Олега Татарова (замглавы Офиса президента — ред.), лоббиста харьковских соглашений Руслана Демченко. Эти люди не должны быть на госдолжностях. Вот почему я принял тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции «Слуга народа», — заявил Соха.

«Слуга» официально на трибуне парламента заявил о том, что выходит из фракции после того, как Зеленский назначил заместителем Ермака бывшего регионала.