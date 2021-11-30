Королева Елизавета II, фото: Teleprogramma.pro

https://racurs.ua/n163756-elizaveta-ii-ostalas-bez-barbadosa-detali.html

Ракурс

Барбадос — островное государство в Карибском море, завершившее процесс перехода от политической системы, согласно которой формального главой государства была королева Великобритании, к республике.

Сегодня, 30 ноября, государство официально вышло из-под власти британской монархии — в должность вступил первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон, сообщает агентство Reuters.

В Букингемском дворце ранее заявляли, что уважают это решение Барбадоса. На церемонии инаугурации президента Барбадоса присутствовал британский принц Чарльз — официальный представитель королевы, а также ее преемник в роли главы Содружества (объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все бывшие доминионы, колонии и протектораты).

Несмотря на переход к республиканской форме правления, Барбадос останется в составе Содружества.

Барбадос, население которого составляет около 300 тыс. человек, во власти британской короны находился с XVII века. В 1966 году страна получила государственную независимость от Великобритании, однако формальным главой государства продолжала оставаться британская королева.

Это проявлялось в королевских портретах всех государственных учреждениях, наградах и нашивках на форме с королевскими символами в армии, полиции и даже у почтовых работников. Также многочисленные упоминания имени монарха встречались в названиях учреждений — например Больница королевы Елизаветы.

До сегодняшнего дня Барбадос являлся одной из 16 стран, где британская королева оставалась главой государства.

Источник: Reuters