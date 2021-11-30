Налоговая реформа и отчет по «вагнеровской» ВСК — Рада работает

https://racurs.ua/n163755-nalogovaya-reforma-i-otchet-po-vagnerovskoy-vsk-rada-rabotaet-translyaciya.html

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Народные депутаты проводят 30 ноября пленарное заседание.

В Раде рассмотрят изменения в Налоговый кодекс — так называемый «ресурсный» законопроект № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».

В парламенте также заслушают проект постановления о промежуточном отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета.

Неделя в Верховной Раде обещает быть насыщенной. Планируется финальное голосование за такие дискуссионные законопроекты как «ресурсный», о столице и проект бюджета на 2022 год.

1 декабря с посланием выступит президент Владимир Зеленский.

Парламентарии 30 ноября рассмотрят: