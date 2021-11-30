Податкова реформа і звіт по “вагнерівській” ТСК - Рада працює (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n163755-podatkova-reforma-i-zvit-po-vagnerivskiy-tsk-rada-pracuie-translyaciya.html

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Народні депутати проводять 30 листопада пленарне засідання.

У Раді розглянуть зміни в Податковий кодекс — так званий «ресурсний» законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавч законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

У парламенті також заслухають проект постанови про проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету.

Тиждень у Верховній Раді обіцяє бути насиченим. Планується фінальне голосування за такі дискусійні законопроекти як «ресурсний», про столицю та проект бюджету на 2022 рік.

1 грудня із посланням виступить президент Володимир Зеленський.

Парламентарі 30 листопада розглянуть: