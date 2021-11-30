Підірвали банкомат та вкрали гроші невідомі в Києві. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n163754-pidirvaly-bankomat-ta-vkraly-groshi-nevidomi-v-kyievi-foto.html

Ракурс

Зухвале пограбування трапилося в столиці у вівторок, 30 листопада.

Невідомі підірвали банкомат у Дарницькому районі Києва. Зловмисники змогли викрасти звідти касети з грошима та втекти. Для затримання грабіжників столична поліція розпочала спеціальну поліцейську операцію. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

На місці злочину працювали поліцейські та інші профільні служби. Попередньо встановлено, що бандитів було двоє.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали злочинну групу озброєних грабіжників з Російської Федерації. Зловмисники пограбували щонайменше чотири будинки на Київщині й встигли вкрасти 420 тис. дол., 250 тис. євро, 300 тис. грн.