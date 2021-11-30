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Ракурс
Взорвали банкомат и украли деньги неизвестные в Киеве. Радио свобода

Взорвали банкомат и украли деньги неизвестные в Киеве (ФОТО)

30 ноя 2021, 10:12
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Дерзкое ограбление случилось в столице во вторник, 30 ноября.

Неизвестные взорвали банкомат в Дарницком районе Киева. Злоумышленники смогли похитить оттуда кассеты с деньгами и скрыться. Для задержания грабителей столичная полиция начала специальную полицейскую операцию. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

На месте преступления работали полицейские и другие профильные службы. Предварительно установлено, что бандитов было двое.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Взорвали банкомат и украли деньги неизвестные в Киеве. Фото: полиция Киева

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали преступную группу вооруженных грабителей из Российской Федерации. Злоумышленники ограбили по меньшей мере четыре дома на Киевщине и успели украсть 420 тыс. долл., 250 тыс. евро, 300 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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