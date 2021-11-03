Банду грабителей из России задержали в Киевской области. Фото: МВД

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В Киевской области правоохранители задержали преступную группу вооруженных грабителей из Российской Федерации. Они успели украсть 420 тыс. долл., 250 тыс. евро, 300 тыс. грн.

Злоумышленники ограбили по меньшей мере четыре дома в Киевской области. Грабители проникали в дома и связывали хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в августе грабители проникли в дом в Гнидине и связали хозяйку пластиковыми хомутами. Злоумышленники украли 100 тыс. дол. и ювелирные изделия.

В селе Княжичи россияне совершили нападение на дом супругов, где украли наличные деньги и личные вещи. В Козине они вынесли сейф с деньгами.

Подозреваемыми оказались ранее судимые граждане Российской Федерации, нелегально пересекшие украинскую границу.

Один из фигурантов ранее был судим за убийство и провел в местах лишения свободы более 10 лет, его приспешник также раньше привлекался к уголовной ответственности. Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает трех сотрудников СБУ в похищении и пытках иностранца. Следствие установило, что в октябре 2020 года подозреваемые незаконно задержали гражданина другой страны и требовали у него 200 тыс. долл.