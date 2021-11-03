Ракурсhttps://racurs.ua/
42% невакцинированных украинцев готовы привиться — опрос
42% невакцинированных украинцев готовы привиться — опросhttps://racurs.ua/n162523-42-nevakcinirovannyh-ukraincev-gotovy-privitsya-opros.htmlРакурс
Вакцинация от COVID-19 продолжается в Украине. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел опрос, по результатам которого 42% невакцинированных украинцев заявили о намерении привиться при определенных условиях.
Также в ЮНИСЕФ назвали причины, влияющие на решение граждан по вакцинации. Среди них:
страх перед болезнью,
опыт близких,
советы врачей,
медицинские противопоказания,
мифы о прививках.
Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.
65% вакцинировались, чтобы не болеть и не испытывать осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения, — говорится в исследовании.
Напомним, по состоянию на 3 ноября, в Украине более 10,6 млн человек уже получили хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации.
Исследование проводилось среди двух тысяч человек в сентябре-октябре 2021 года (до введения красных зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.
.