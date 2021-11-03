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Ракурс
42% невакцинированных украинцев готовы привиться — опрос

42% невакцинированных украинцев готовы привиться — опрос

3 ноя 2021, 12:14
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Вакцинация от COVID-19 продолжается в Украине. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел опрос, по результатам которого 42% невакцинированных украинцев заявили о намерении привиться при определенных условиях.

Также в ЮНИСЕФ назвали причины, влияющие на решение граждан по вакцинации. Среди них:

  • страх перед болезнью,

  • опыт близких,

  • советы врачей,

  • медицинские противопоказания,

  • мифы о прививках.

Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.

65% вакцинировались, чтобы не болеть и не испытывать осложнений от COVID-19. Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения, — говорится в исследовании.


Напомним, по состоянию на 3 ноября, в Украине более 10,6 млн человек уже получили хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации.

Исследование проводилось среди двух тысяч человек в сентябре-октябре 2021 года (до введения красных зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка.

Источник: Ракурс


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