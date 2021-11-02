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Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине. Фото: СБУ

Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине (ФОТО)

2 ноя 2021, 16:36
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В Полтавской области выявлен склад нелегального хранения ядовитых веществ. Среди изъятого — токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.

Нелегальный склад обустроили на одном из государственных предприятий региона. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители обнаружили:

  • большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
  • почти 700 единиц биологических агентов,
  • ориентировочно 15 литров прекурсоров,
  • около 20 кг химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану. Открыто уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами).


Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Источник: Ракурс


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