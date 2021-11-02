Ракурсhttps://racurs.ua/
Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине. Фото: СБУ
Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине (ФОТО)https://racurs.ua/n162485-sklad-s-yadovitymi-veschestvami-obnarujen-na-poltavschine-foto.htmlРакурс
В Полтавской области выявлен склад нелегального хранения ядовитых веществ. Среди изъятого — токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.
Нелегальный склад обустроили на одном из государственных предприятий региона. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Правоохранители обнаружили:
- большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,
- почти 700 единиц биологических агентов,
- ориентировочно 15 литров прекурсоров,
- около 20 кг химикатов не установленного происхождения.
Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану. Открыто уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами).
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.
Читайте также
.
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Пережить дельта-эпидемию: настораживающие симптомы и ошибки врачей
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Дело о домашнем насилии: ближе ста метров к собственному дому не подходить!
Загрузка...