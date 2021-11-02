Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n162485-sklad-s-yadovitymi-veschestvami-obnarujen-na-poltavschine-foto.html

Ракурс

В Полтавской области выявлен склад нелегального хранения ядовитых веществ. Среди изъятого — токсины и биологические агенты, являющиеся возбудителями острых инфекционных болезней.

Нелегальный склад обустроили на одном из государственных предприятий региона. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Правоохранители обнаружили:

большое количество ядовитых веществ высокого класса опасности,

почти 700 единиц биологических агентов,

ориентировочно 15 литров прекурсоров,

около 20 кг химикатов не установленного происхождения.

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Территория объекта взята под усиленную охрану. Открыто уголовное производство по ст. 326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами).

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.