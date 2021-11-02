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Склад з отруйними речовинами виявлено на Полтавщині. Фото: СБУ
Склад з отруйними речовинами виявлено на Полтавщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n162485-sklad-z-otruynymy-rechovynamy-vyyavleno-na-poltavschyni-foto.htmlРакурс
У Полтавській області виявлено склад нелегального зберігання отруйних речовин. Серед вилученого — токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.
Нелегальний склад облаштували на одному з державних підприємств регіону. Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ).
Правоохоронці виявили:
- велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,
- майже 700 одиниць біологічних агентів,
- орієнтовно 15 літрів прекурсорів,
- майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.
Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об'єкту взято під посилену охорону. Відкрито кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами).
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.
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