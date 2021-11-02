Склад з отруйними речовинами виявлено на Полтавщині. Фото: СБУ

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У Полтавській області виявлено склад нелегального зберігання отруйних речовин. Серед вилученого — токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Нелегальний склад облаштували на одному з державних підприємств регіону. Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

Правоохоронці виявили:

велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки,

майже 700 одиниць біологічних агентів,

орієнтовно 15 літрів прекурсорів,

майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об'єкту взято під посилену охорону. Відкрито кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.