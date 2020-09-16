Королева Елизавета II перестанет быть монархом Барбадоса, фото: Mario Sánchez Prada

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Елизавета II, королева Великобритании, вскоре перестанет быть монархом Барбадоса — островного государства в Карибском море.

Страна решила избавиться колониального прошлого, заявила премьер-министр страны Миа Мотли во время открытия открытии осенней сессии парламента, сообщает BBC.

Барбадос — бывшая британская колония, которая стала независимой в 1966 году. Однако Барбадос сохранил формальную связь с британской монархией — главой государства продолжала считаться британская королева, представительство которой на острове осуществляет генерал-губернатор.

Все необходимые законодательные процедуры в Барбадосе планируют завершить до ноября 2021 года — до 55-й годовщины независимости от Великобритании.

В результате Барбадос официально станет республикой.

Это будет окончательное подтверждение того, что мы верим в себя и способны добиться многого, — заявила Мотли.



В Букингемском дворце (официальной лондонской резиденции британских монархов) заявили, что решение о переходе в статус республики — прерогатива правительства и жителей Барбадоса. Источник во дворце сообщил, что эта инициатива не была неожиданностью, этот вопрос много раз обсуждался публично.

Напомним, недавно стало известно, какой фильм Елизавета II просматривает каждое Рождество с внуками.