Єлизавета II перестане бути монархом Барбадосу

Єлизавета II перестане бути монархом Барбадосуhttps://racurs.ua/ua/n143920-ielyzaveta-ii-perestane-buty-monarhom-barbadosu.htmlРакурс
Єлизавета II, королева Великої Британії, невдовзі перестане бути монархом Барбадосу — острівної держави в Карибському морі.
Країна вирішила позбавитися колоніального минулого, заявила прем'єр-міністр країни Міа Мотлі під час відкриття відкритті осінньої сесії парламенту, повідомляє BBC.
Барбадос — колишня британська колонія, яка стала незалежною у 1966 році. Проте Барбадос зберіг формальний зв’язок з британською монархією — головою держави продовжувала вважатися британська королева, представництво якої на острові здійснює генерал-губернатор.
Усі необхідні законодавчі процедури в Барбадосі планують завершити до листопада 2021 року — до 55-ї річниці незалежності від Великої Британії.
В результаті Барбадос офіційно стане республікою.
Це буде остаточне підтвердження того, що ми віримо в себе і здатні багато досягти, — заявила Мотлі.
У Букінгемському палаці (офіційній лондонській резиденції британських монархів) заявили, що рішення про перехід в статус республіки — прерогатива уряду і жителів Барбадосу. Джерело видання в палаці повідомило, що ця ініціатива не була несподіванкою, це питання багато разів обговорювалося публічно.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, який фільм Єлизавета II переглядає кожного Різдва з онуками.