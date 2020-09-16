Королева Єлизавета II перестане бути монархом Барбадосу, фото: Mario Sánchez Prada

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Єлизавета II, королева Великої Британії, невдовзі перестане бути монархом Барбадосу — острівної держави в Карибському морі.

Країна вирішила позбавитися колоніального минулого, заявила прем'єр-міністр країни Міа Мотлі під час відкриття відкритті осінньої сесії парламенту, повідомляє BBC.

Барбадос — колишня британська колонія, яка стала незалежною у 1966 році. Проте Барбадос зберіг формальний зв’язок з британською монархією — головою держави продовжувала вважатися британська королева, представництво якої на острові здійснює генерал-губернатор.

Усі необхідні законодавчі процедури в Барбадосі планують завершити до листопада 2021 року — до 55-ї річниці незалежності від Великої Британії.

В результаті Барбадос офіційно стане республікою.

Це буде остаточне підтвердження того, що ми віримо в себе і здатні багато досягти, — заявила Мотлі.



У Букінгемському палаці (офіційній лондонській резиденції британських монархів) заявили, що рішення про перехід в статус республіки — прерогатива уряду і жителів Барбадосу. Джерело видання в палаці повідомило, що ця ініціатива не була несподіванкою, це питання багато разів обговорювалося публічно.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, який фільм Єлизавета II переглядає кожного Різдва з онуками.