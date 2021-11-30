Королева Єлизавета II, фото: Teleprogramma.pro

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Барбадос — острівна держава в Карибському морі, завершила процес переходу від політичної системи, згідно з якою формального главою держави була королева Великої Британії, до республіки.

Сьогодні, 30 листопада, держава офіційно вийшла з-під влади британської монархії — на посаду вступила перший обраний президент Барбадосу Сандра Мейсон, повідомляє агентство Reuters.

У Букінгемському палаці раніше заявляли, що поважають це рішення Барбадосу. На церемонії інавгурації президента Барбадосу був присутній британський принц Чарльз — офіційний представник королеви, а також її наступник у ролі глави Співдружності (об'єднання суверенних держав, до якого входять Велика Британія та майже всі її колишні домініони, колонії та протекторати).

Попри перехід до республіканської форми правління, Барбадос залишиться у складі Співдружності.

Барбадос, населення якого становить близько 300 тис. осіб, під владою британської корони перебував з XVII століття. У 1966 році країна отримала державну незалежність від Великої Британії, проте формальним главою держави продовжувала залишатися британська королева.

Це проявлялося у королівських портретах всіх державних установах, відзнаках та нашивках на формі з королівськими символами у армії, поліції і навіть у поштових працівників. Також численні згадки імені монарха траплялися в назвах установ — наприклад Лікарня королеви Єлизавети.

До сьогоднішнього дня Барбадос був однією з 16 країн, де британська королева залишалася главою держави.

Джерело: Reuters