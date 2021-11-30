Поверхность Марса впервые просканировали на сотни метров вглубь. Фото: hi-news.ru

https://racurs.ua/n163777-planetu-mars-vpervye-proskanirovali-na-sotni-metrov-vglub-chto-nashli-uchenye.html

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Поверхность Красной планеты впервые просканировали на сотни метров вглубь.

Данные с Марса были собраны 3 февраля 2020 года. Именно в это время на планете был слабый ветер и не создал помех сейсмическим датчикам. Исследования геофизиков, основанное на данных сейсмографа SEIS, опубликовали в журнале Nature Communications.

Один из ученых Швейцарского федерального технологического института сообщил, что во время сканирования поверхность Марса использовала методику, разработанную на земле для исследования «мест, подверженных риску землетрясений, и для изучения подземной структуры».

Оказалось, что под поверхностью находится примерно три метра песчаного реголита. Далее следует 20 м брекчии, образованной вследствие падения метеоритов, слой амазонийских базальтов, осадочные породы, слой амазонийских и гесперийских базальтов. Ученые отмечают, что ниже 175 м залегают осадочные горные породы.

По мнению исследователей, базальты образовались около 1,7 млрд лет назад, а самые глубокие — 3,6 млрд лет назад. Осадочные породы на Красной планете могли образоваться тогда, когда на Марсе изменился климат.

Напомним, ровер Curiosity прислал два снимка с Марса, сделанные 16 ноября. Специалисты удивились красоте ландшафта и объединили фотографии, создав «редкую открытку с Красной планеты».

Источник: Nature Communications