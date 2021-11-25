Открытка с Марса. Фото: NASA

https://racurs.ua/n163562-otkrytka-s-marsa-rover-curiosity-sdelal-panoramnyy-snimok-krasnoy-planety-foto.html

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Марс продолжают изучать эксперты из NASA — ровер Curiosity прислал два снимка, сделанных 16 ноября в 8.30 и в 16.10 по местному времени.

Специалисты удивились красоте ландшафта и объединили фотографии, создав «редкую открытку с Красной планеты». Об этом сообщается на сайте NASA.

Во время остановки Curiosity всегда снимает 360-градусную панораму окрестностей в сжатом формате. Когда команда миссии получила снимок, она решила, что его нужно повторить в высоком качестве.

Два снимка с разницей в восемь часов показали контрастные условия освещения на Марсе, которые выявили скрытые детали ландшафта.

В правом углу панорамы находится гора Рафаэля Наварро, названная в честь ученого группы Curiosity. Сзади нее — верхняя часть горы Шарп, она находится внутри кратера Гейла, бассейна шириной 154 километра, образованного в результате удара в далеком прошлом.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследование Марса продолжается — вертолет Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance изучают Красную планету.