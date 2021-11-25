Листівка з Марса. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n163562-lystivka-z-marsa-curiosity-zrobyv-panoramnyy-znimok-chervonoyi-planety-foto.html

Ракурс

Марс продовжують вивчати експерти з NASA — ровер Curiosity надіслав два знімки, зроблені 16 листопада о 8.30 і в 16.10 за місцевим часом.

Фахівці здивувалися красі ландшафту та об'єднали фотографії, створивши «рідкісну листівку з Червоної планети». Про це повідомляється на сайті NASA.

Під час зупинки Curiosity завжди знімає 360-градусну панораму околиць у стислому форматі. Коли команда місії отримала знімок, вона вирішила, що його потрібно повторити у високій якості.

Два знімки з різницею у вісім годин показали контрастні умови освітлення на Марсі, які виявили приховані деталі ландшафту.

У правому кутку панорами знаходиться гора Рафаеля Наварро, названа на честь вченого Curiosity. Ззаду неї — верхня частина гори Шарп, вона знаходиться всередині кратера Гейла, басейну шириною 154 км, утвореного в результаті удару в далекому минулому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідження Марса триває — вертоліт Ingenuity разом з марсоходом Perseverance вивчають Червону планету.