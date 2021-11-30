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Поверхню Марса вперше просканували на сотні метрів вглиб. Фото: hi-news.ru

Планету Марс вперше просканували на сотні метрів вглиб — що знайшли вчені

30 лис 2021, 14:06
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Поверхню Червоної планети вперше просканували на сотні метрів вглиб.

Дані з Марсу були зібрані 3 лютого 2020 року. Саме в цей час на планеті був слабкий вітер і не створив перешкод сейсмічним датчикам. Дослідження геофізиків, засноване на даних сейсмографа SEIS, опублікували в журналі Nature Communications.

Один із науковців Швейцарського федерального технологічного інституту повідомив, що під час сканування поверхні Марса використовувала методику, розроблену на землі для дослідження «місць, схильних до ризику землетрусів, і для вивчення підземної структури».

Виявилося, що під поверхнею знаходиться приблизно три метри піщаного реголіту. Далі йде 20 м брекчії, утвореної внаслідок падіння метеоритів, шар амазонійських базальтів, осадові породи, шар амазонійських і гесперійських базальтів. Вчені наголошують, що нижче 175 м залягають осадові гірські породи.

На думку дослідників, базальти утворилися близько 1,7 млрд років тому, а найглибші — 3,6 млрд років тому. Осадові породи на Червоній планеті могли утворитися тоді, коли на Марсі змінився клімат.

Поверхню Марса вперше просканували на сотні метрів вглиб. Фото: Nature Communications

Поверхню Марса вперше просканували на сотні метрів вглиб. Фото: Nature Communications

Поверхню Марса вперше просканували на сотні метрів вглиб. Фото: Nature Communications


Нагадаємо, ровер Curiosity надіслав два знімки з Марса, зроблені 16 листопада. Фахівці здивувалися красі ландшафту та об'єднали фотографії, створивши «рідкісну листівку з Червоної планети».

Джерело: Nature Communications

Джерело: Ракурс


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