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Тысяча за вакцинацию – Минэкономики раскрыло сроки использования
Тысяча за вакцинацию — Минэкономики раскрыло сроки использованияhttps://racurs.ua/n163776-tysyacha-za-vakcinaciu-minekonomiki-raskrylo-sroki-ispolzovaniya.htmlРакурс
Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить украинцы, которые имеют полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Программа стартует 19 декабря и продлится 2022 год.
Об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, пишет «РБК-Украина».
За эти средства вакцинированные граждане смогут:
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
купить билеты на поездки по стране, в том числе оплатить внутренние авиаперелеты и железнодорожные рейсы.
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.
В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, — сообщила Новикова.
Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмигаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам нацелена на поддержание малого и среднего бизнеса, а также мотивирование граждан вакцинироваться.
Источник: «РБК-Украина».
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