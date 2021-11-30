Тысяча за вакцинацию – Минэкономики раскрыло сроки использования

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Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить украинцы, которые имеют полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Программа стартует 19 декабря и продлится 2022 год.

Об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, пишет «РБК-Украина».

За эти средства вакцинированные граждане смогут:

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

купить билеты на поездки по стране, в том числе оплатить внутренние авиаперелеты и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.

В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, — сообщила Новикова.



Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмигаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам нацелена на поддержание малого и среднего бизнеса, а также мотивирование граждан вакцинироваться.

Источник: «РБК-Украина».