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Тысяча за вакцинацию – Минэкономики раскрыло сроки использования

Тысяча за вакцинацию — Минэкономики раскрыло сроки использования

30 ноя 2021, 13:35
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Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить украинцы, которые имеют полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Программа стартует 19 декабря и продлится 2022 год.

Об этом заявила заместитель министра экономики Ирина Новикова, пишет «РБК-Украина».

  • За эти средства вакцинированные граждане смогут:

  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

  • купить билеты на поездки по стране, в том числе оплатить внутренние авиаперелеты и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев после поступления средств.

В случае неиспользования сумма будет возвращена государству, — сообщила Новикова.


Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмигаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам нацелена на поддержание малого и среднего бизнеса, а также мотивирование граждан вакцинироваться.

Источник: «РБК-Украина».

Источник: Ракурс


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