Тисяча за вакцинацію — коли можна витратити, вказали в Мінекономіки

https://racurs.ua/ua/n163776-tysyacha-za-vakcynaciu-koly-mojna-vytratyty-vkazaly-v-minekonomiky.html

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Тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати українці, які вже зробили повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж 2022 року.

Про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, пише «РБК-Україна».

За ці кошти вакциновані громадяни зможуть:

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,

купити квитки для мандрівок по країні, зокрема оплатити внутрішні авіаперельоти та залізничні рейси.

Скористатися нарахованою сумою можна буде впродовж чотирьох місяців після надходження коштів.

У разі невикористання, сума буде повернена державі, — повідомила Новікова.



Нагадаємо, раніше очільник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має на меті підтримати малий та середній бізнес, а також мотивувати громадян вакцинуватися.

Джерело: «РБК-Україна»