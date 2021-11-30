Роналду отримував таємні виплати в «Ювентусі» під час карантину. Фото: juventus.com

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Кріштіану Роналду отримував таємні виплати від ФК «Ювентус» під час карантину.

Слідство в Італії перевіряє факт можливих фінансових махінацій в турецькому футбольному клубі. Навесні 2020 року, коли клуб почав нести суттєві фінансові збитки, викликані пандемією коронавірусу, футболісти «Ювентуса» погодилися на відстрочку, а також на зниження зарплат на кілька місяців. Про це повідомляє Gazzeta dellо Sport.

Попри це Кріштіану Роналду отримував щомісячні платежі. Гроші направлялися в обхід фінансової стабільності. Це вдалося дізнатися на основі телефонних розмов, які прослухали правоохоронці. Італійська прокуратура запланувала провести обшуки в офісах «Ювентуса».

Як відомо, Роналду перейшов у «Ювентус» з мадридського «Реала» влітку 2018 року. Його щорічна зарплата становила 31 млн євро, це було рекордом для Серії А.

Нагадаємо, під час пандемії ковіду навесні 2020 року з’являлися повідомлення про намір «Ювентуса» продати Роналду, щоб покрити виниклі збитки. Влітку 2021 року португалець покинув туринський клуб і перейшов в англійський «Манчестер Юнайтед». Сума трансферу оцінювалася у 25 млн євро, а зарплата футболіста становить 25 млн фунтів стерлінгів на рік.

Джерело: Gazzeta dellо Sport