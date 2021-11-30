Роналду получал тайные выплаты в «Ювентусе» во время карантина. Фото: juventus.com

https://racurs.ua/n163775-ronaldu-poluchal-taynye-vyplaty-v-uventuse-vo-vremya-karantina.html

Ракурс

Криштиану Роналду получал тайные выплаты от ФК «Ювентус» во время карантина.

Следствие в Италии проверяет факт возможных финансовых махинаций в турецком футбольном клубе. Весной 2020 года, когда клуб начал нести существенные финансовые убытки, вызванные пандемией коронавируса, футболисты «Ювентуса» согласились на отсрочку, а также на снижение зарплат на несколько месяцев. Об этом сообщает Gazzeta dellо Sport.

Несмотря на это Криштиану Роналду получал ежемесячные платежи. Деньги направлялись в обход финансовой стабильности. Это удалось узнать на основе телефонных разговоров, которые прослушали правоохранители. Итальянская прокуратура запланировала провести обыски в офисах «Ювентуса».

Как известно, Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Его ежегодная зарплата составляла 31 млн евро, это было рекордом для Серии А.

Напомним, во время пандемии ковида весной 2020 года появлялись сообщения о намерении «Ювентуса» продать Роналду, чтобы покрыть возникшие убытки. Летом 2021 года португалец покинул туринский клуб и перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера оценивалась в 25 млн евро, а зарплата футболиста составляет 25 млн фунтов стерлингов в год.

Источник: Gazzeta dello Sport