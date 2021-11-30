В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n163774-iz-krasnoy-zony-karantina-ne-vyvodyat-shest-regionov-obyasnenie-ekspertov.html

Ракурс

В Украине по состоянию на сегодняшний день, 30 ноября, шесть регионов готовы покинуть самую строгую «красную» карантинную зону. Для смягчения карантина в регионах необходимо соответствующее решение государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Причиной тому может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление для того, чтобы выводить уже регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами или ограничениями, — отметил эксперт.

По словам Ганиченко, принятие соответствующих решений будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия по ТЭБ и ЧС.

Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, это должно произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из «красного» уровня, — добавил он.

Эксперт отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, хотя количество госпитализированных с COVID-19 и количество занятых больными коек еще остается достаточно большим.

В настоящее время есть 10 регионов, превышающих показатель уровня госпитализации. Все они, кроме Закарпатской области, двигаются в сторону улучшения, добавил эксперт.