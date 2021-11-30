В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

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В Україні станом на сьогодні, 30 листопада, шість регіонів готові залишити найсуворішу «червону» карантинну зону. Для пом’якшення карантину в регіонах необхідне відповідне рішення державної комісії з ТЕБ і НС.

Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Причиною цього може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова для того, щоб виводити вже регіони відповідно до нових карантинних індикаторів чи обмежень, — зазначив експерт.

За словами Ганіченка, ухвалення відповідних рішень залежатиме від того, коли буде збиратись комісія з ТЕБ і НС.

Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це має вже відбутись, якщо не буде якихось кардинальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з «червоного» рівня, — додав він.

Експерт зазначив, що загалом ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, хоча кількість госпіталізованих з COVID-19 та кількість зайнятих хворими ліжок ще залишається досить великою.

Наразі є 10 регіонів, які перевищують показник щодо рівня госпіталізації. Всі вони, крім Закарпатської області, рухаються в сторону покращення, додав експерт.