Данішевську відправили у відставку ще з однієї посади у Верховному суді

Данішевську відправили у відставку

https://racurs.ua/ua/n163772-danishevsku-vidpravyly-u-vidstavku-sche-z-odniieyi-posady-u-verhovnomu-sudi.html

Ракурс

Валентину Данішевську звільнили з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила таке рішення у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У ВРП повідомили, що загальний стаж роботи судді Валентини Данішевської, що дає їй право на відставку, становить більше 20 років.

З 30 листопада 2017 року вона очолювала Верховний суд. Сьогодні термін її каденції (чотири роки) закінчується.

8 жовтня Данішевська оголосила, що залишає посаду голови Верховного суду і не пропонуватиме свою кандидатуру. На пленумі ВС обрали нового очільника — Всеволода Князєва. Він очолить Верховний суд з 1 грудня.

Данішевська була також членом Вищої ради правосуддя.

Раніше керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Данишевська до виходу на пенсію намагається «завалити» судову реформу, щоб отримати добру пенсію, хоча чинний голова ВС не має права на довічне утримання судді.

Венеціанська комісія вважає судову реформу конституційною, більше того, її голова закликав якнайшвидше її втілити. Але голові ВС Валентині Данишевській та Ко на це наплювати. У носі в неї була венеціанка, коли йдеться про 150 тис. грн на місяць її довічного утримання, — пише Шабунін.

За його словами, стаж судді Данишевської, який включається до стажу, що дає право на відставку, станом на день досягнення 65 років насправді становитиме 17 (13+4) років, а не 20, як заявили у ВРП.