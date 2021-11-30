Данишевскую отправили в отставку еще с одной должности в Верховном суде

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Валентину Данишевскую уволили с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

Высший совет правосудия (ВРП) принял такое решение в связи с подачей заявления об отставке.

Прес-служба ВСП сообщила, что общий стаж работы судьи Данишевской, дающий ей право на отставку, составляет более 20 лет.

С 30 ноября 2017 года она возглавляла Верховный суд. Сегодня срок ее каденции (четыре года) истекает.

8 октября Данишевская объявила, что уходит с поста председателя Верховного суда и не будет предлагать свою кандидатуру. На пленуме ВС избрали нового главу — Всеволода Князева. Он возглавит Верховный суд с 1 декабря.

Данишевская была также членом Высшего совета правосудия.

Ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Данишевская до выхода на пенсию пытается «завалить» судебную реформу, чтобы получить хорошую пенсию, хотя действующий глава ВС не имеет права на пожизненное содержание судьи.

Венецианская комиссия считает судебную реформу конституционной, более того, призвала как можно быстрее ее реализовать. Но главе ВС Валентине Данышевской и Ко на это наплевать. В носу у нее была венецианка, когда речь идет о 150 тыс. грн в месяц пожизненного содержания, — пишет Шабунин.

По его словам, стаж судьи Данишевской, который включается в стаж, дающий право на отставку, по состоянию на день достижения 65 лет на самом деле составит 17 (13+4) лет, а не 20, как заявили в ВСП.