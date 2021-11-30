Подаренные США катера впервые вышли в Черное море

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Ракурс

Патрульные катера, доставленные в Одессу американским сухогрузом Ocean Grand, утром 30 ноября впервые вышли в Черное море.

Первым в 8.10 из Практической гавани порта вышел катер «Сумы» Р192. Спустя несколько минут его догнал катер «Фастов» Р193.

Впоследствии катера провели ходовые испытания, а также отрабатывали маневрирование и другие задачи. Испытания завершились через три часа после выхода — в 11.10 оба судна вернулись в базу «Юг».

Напомним, это третий и четвертый «айленды», переданные Вооруженным силам Украины правительством США по программе военной помощи. Первая пара — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», была введена в состав Военно-морских сил в декабре 2019 года. Пятый катер — Р194 «Вячеслав Кубрак» должен прибыть в Одессу до конца 2021 года.

Фото: Думская