Злоумышленники сбрасывали опасные отходы на участки в трех областях, фото: Офис генпрокурора

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В Киевской области разоблачена организованная преступная группировка, члены которой загрязняли земельные участки в трех областях отходами из инфекционных больниц и COVID-отделений, которые им передали для проведения надлежащей утилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, в течение 2020−2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов, — отмечают в ведомстве.

Среди вещей, которые должны были утилизировать, были отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений, в частности:

пробирки с кровью и биологическими жидкостями;

медицинские перчатки;

шприцы;

иглы;

бинты;

люминесцентные лампы.

Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что даже после аннулирования обществу лицензии на операции по обращению с опасными отходами в апреле 2021 года, его должностные лица продолжали заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами на сумму более 0,5 млн грн.

Директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса).

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и уведомлении о подозрении еще трем сотрудникам общества.

Напомним, в феврале в Киевской области обнаружили несанкционированные свалки ковид-отходов.