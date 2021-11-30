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Ракурс
Злоумышленники сбрасывали опасные отходы на участки в трех областях, фото: Офис генпрокурора

6 тыс. тонн — киевская группировка загрязняла землю ковид-отходами (ФОТО)

30 ноя 2021, 12:48
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В Киевской области разоблачена организованная преступная группировка, члены которой загрязняли земельные участки в трех областях отходами из инфекционных больниц и COVID-отделений, которые им передали для проведения надлежащей утилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники организованной преступной группировки, используя подконтрольное общество, в течение 2020−2021 годов получили для утилизации от представителей учреждений здравоохранения более 6 тыс. тонн опасных медицинских отходов, — отмечают в ведомстве.

Среди вещей, которые должны были утилизировать, были отходы из инфекционных больниц и COVID-отделений, в частности:

  • пробирки с кровью и биологическими жидкостями;
  • медицинские перчатки;
  • шприцы;
  • иглы;
  • бинты;
  • люминесцентные лампы.

Вместо сжигания они сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что даже после аннулирования обществу лицензии на операции по обращению с опасными отходами в апреле 2021 года, его должностные лица продолжали заключать договоры на утилизацию медицинских отходов. В результате они завладели средствами на сумму более 0,5 млн грн.

Директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса).

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и уведомлении о подозрении еще трем сотрудникам общества.


Злоумышленники сбрасывали опасные отходы на участки в трех областях, фото: Офис генпрокурора

Напомним, в феврале в Киевской области обнаружили несанкционированные свалки ковид-отходов.

Источник: Ракурс


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