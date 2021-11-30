Зловмисники скидали небезпечні відходи на ділянки в трьох областях, фото: Офіс генпрокурора

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На Київщині викрите організоване злочинне угруповання, члени якого забруднювали земельні ділянки в трьох областях відходами з інфекційних лікарень та COVID-відділень, котрі їм передали для проведення належної утилізації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання, використовуючи підконтрольне товариство, упродовж 2020−2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів, — зазначають у відомстві.

Серед речей, які мали бути утилізовані, були й відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень, зокрема:

пробірки з кров’ю та біологічними рідинами;

медичні рукавички;

шприци;

голки;

бинти;

люмінесцентні лампи.

Замість спалювання вони скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що навіть після анулювання товариству ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами у квітні 2021 року, його службові особи продовжували укладати договори на утилізацію медичних відходів. В результаті цього вони заволоділи коштами у сумі понад 0,5 млн грн.

Директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу).

Його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства.

Нагадаємо, в лютому на Київщині виявили несанкціоновані звалища ковід-відходів.