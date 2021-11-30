6 тис. тонн — київське угруповання забруднювало землю ковід-відходами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163771-6-tys-tonn-kyyivske-ugrupovannya-zabrudnuvalo-zemlu-kovid-vidhodamy-foto.htmlРакурс
На Київщині викрите організоване злочинне угруповання, члени якого забруднювали земельні ділянки в трьох областях відходами з інфекційних лікарень та COVID-відділень, котрі їм передали для проведення належної утилізації.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання, використовуючи підконтрольне товариство, упродовж 2020−2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів, — зазначають у відомстві.
Серед речей, які мали бути утилізовані, були й відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень, зокрема:
- пробірки з кров’ю та біологічними рідинами;
- медичні рукавички;
- шприци;
- голки;
- бинти;
- люмінесцентні лампи.
Замість спалювання вони скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що навіть після анулювання товариству ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами у квітні 2021 року, його службові особи продовжували укладати договори на утилізацію медичних відходів. В результаті цього вони заволоділи коштами у сумі понад 0,5 млн грн.
Директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу).
Його спільник підозрюється у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства.
Нагадаємо, в лютому на Київщині виявили несанкціоновані звалища ковід-відходів.