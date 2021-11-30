ФІФА оголосила номінантів на звання автора найкращого гола 2021 року. Фото: novyny.online.ua

https://racurs.ua/ua/n163770-fifa-ogolosyla-nominantiv-na-zvannya-avtora-naykraschogo-gola-2021-roku.html

Ракурс

Номінантів на звання автора найкращого голу 2021 року оголосила Міжнародна федерація футболу.

Претендують на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкращого голу року, не лише футболісти, але й футболістки. Усього в списку значиться 11 спортсменів. Про це повідомляється на сторінці FIFA в Twitter.

Серед номінантів: Луїс Діас («Порту»), Готьє Ен («Осер»), Ерік Ламела («Севілья»), Валентино Лазаро («Бенфіка»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Сандра Овусу-Анса («Суботиця»), Вангеліс Павлідіс (АЗ), Даніела Санчес («Керетаро»), Патрік Шик («Баєр»), Мехді Таремі («Порту»), Керолайн Вейр («Манчестер Сіті»).

Вибрати найкращий гол року та проголосувати за нього можна на офіційному сайті ФІФА. Ім’я переможця оголосить 17 січня 2022 на церемонії Best FIFA Football Awards.

Нагадаємо, 29 листопада в Парижі обрали володаря «Золотого м’яча». Приз видання France Football кращому футболісту світу усьому отримав аргентинець Ліонель Мессі. У боротьбі за цю нагороду він випередив поляка Роберта Левандовські.