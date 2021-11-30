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Ракурс
День борщу хоче встановити Рада - деталі

День борщу хоче встановити Рада — деталі

30 лис 2021, 12:38
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День борщу хоче встановити Верховна Рада. Відповідна ініціатива у виді проекту постанови № 6361 30 листопада з’явилася на сайті українського парламенту.

Ініціаторами законопроекту виступили нардепи з «Голосу», «Слуги народу» та «Європейської солідарності»:

  • Ярослав Юрчишин

  • Микита Потураєв

  • Євгенія Кравчук

  • Володимир Гевко

  • Наталія Піпа

  • Юлія Клименко

  • Володимир В’ятрович

  • Ольга Стефанишина

  • Роман Лозинський

  • Софія Федина

  • Микола Княжицький

  • Галина Третьякова.


Цю постанову направлять на розгляд комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, бюджетного та антикорупційного комітетів.

Джерело: Ракурс


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