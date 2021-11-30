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День борщу хоче встановити Рада - деталі
День борщу хоче встановити Рада — деталіhttps://racurs.ua/ua/n163769-den-borschu-hoche-vstanovyty-rada-detali.htmlРакурс
День борщу хоче встановити Верховна Рада. Відповідна ініціатива у виді проекту постанови № 6361 30 листопада з’явилася на сайті українського парламенту.
Ініціаторами законопроекту виступили нардепи з «Голосу», «Слуги народу» та «Європейської солідарності»:
Ярослав Юрчишин
Микита Потураєв
Євгенія Кравчук
Володимир Гевко
Наталія Піпа
Юлія Клименко
Володимир В’ятрович
Ольга Стефанишина
Роман Лозинський
Софія Федина
Микола Княжицький
Галина Третьякова.
Цю постанову направлять на розгляд комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, бюджетного та антикорупційного комітетів.
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