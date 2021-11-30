День борща хочет установить Рада - детали

https://racurs.ua/n163769-den-borscha-hochet-ustanovit-rada-detali.html

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День борща хочет установить Верховная Рада. Соответствующая инициатива в виде проекта постановления № 6361 30 ноября появилась на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы из «Голоса», «Слуги народа» и «Европейской солидарности»:

Ярослав Юрчишин

Никита Потураев

Евгения Кравчук

Владимир Гевко

Наталья Пипа

Юлия Клименко

Владимир Вятрович

Ольга Стефанишина

Роман Лозинский

София Федина

Николай Княжицкий

Галина Третьякова.



Это постановление будет направлено на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, бюджетного и антикоррупционного комитетов.