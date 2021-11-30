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Ракурс
День борща хочет установить Рада - детали

День борща хочет установить Рада — детали

30 ноя 2021, 12:38
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День борща хочет установить Верховная Рада. Соответствующая инициатива в виде проекта постановления № 6361 30 ноября появилась на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы из «Голоса», «Слуги народа» и «Европейской солидарности»:

  • Ярослав Юрчишин

  • Никита Потураев

  • Евгения Кравчук

  • Владимир Гевко

  • Наталья Пипа

  • Юлия Клименко

  • Владимир Вятрович

  • Ольга Стефанишина

  • Роман Лозинский

  • София Федина

  • Николай Княжицкий

  • Галина Третьякова.


Это постановление будет направлено на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, бюджетного и антикоррупционного комитетов.

Источник: Ракурс


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