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Ракурс
«Велюровые вагоны» Тищенко — кум Ермака возглавил новое объединение нардепов

«Велюровые вагоны» Тищенко — кум Ермака возглавил новое объединение нардепов

30 ноя 2021, 12:18
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Новое межфракционное объединение нардепов в Раде возглавил Николай Тимщенко.

Один из лидеров фракции монобольшинства «Слуги народа» и кум главы Офиса президента с 30 ноября будет руководить межфракционным объединением «Зализныця Украины».

О создании этого МФО заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

«Велюровые вагоны» наверняка скоро появятся в Украине, — прокомментировал новость нардеп из оппозиционной «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, намекая на скандал с нарушением карантина в принадлежащем Тищенко ресторане «Велюр».

Тищенко осенью 2021 года возглавил несколько МФО. К примеру, в сентябре в Раде объявили о создании объединения нардепов «Энергоэффективная Украина».


18 ноября народные депутаты представили межфракционное депутатское объединение «Киев действует», которое также возглавил Тищенко.

Сегодня в парламенте также объявили о создании объединения «Галерка».

Источник: Ракурс


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