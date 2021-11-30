Ермака допросило ГБР о «вагнеровцах»

https://racurs.ua/n163768-ermaka-doprosilo-gbr-o-vagnerovcah.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, 30 ноября посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу «вагнеровцев». Об этом чиновник во вторник сообщил на собственной Facebook-странице.

Как законопослушный гражданин, сегодня в 8.30 утра посетил ГБР. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию, — отметил Ермак.

По его словам, он не стремится «делать из этого шоу, поэтому камеры не вызывал».

Крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і», — подытожил представитель Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что у Bellingcat не нашли доказательств телефонного звонка главы Офиса президента Андрея Ермака своему коллеге из администрации главы государства в Беларуси.