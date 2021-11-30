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Ракурс
Ермака допросило ГБР о «вагнеровцах»

Ермака допросило ГБР о «вагнеровцах»

30 ноя 2021, 12:15
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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, 30 ноября посетил Государственное бюро расследований, где дал показания по делу «вагнеровцев». Об этом чиновник во вторник сообщил на собственной Facebook-странице.

Как законопослушный гражданин, сегодня в 8.30 утра посетил ГБР. Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию, — отметил Ермак.

По его словам, он не стремится «делать из этого шоу, поэтому камеры не вызывал».


Крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над «і», — подытожил представитель Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что у Bellingcat не нашли доказательств телефонного звонка главы Офиса президента Андрея Ермака своему коллеге из администрации главы государства в Беларуси.

Источник: Ракурс


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