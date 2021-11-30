Гео Лероса вызвали на допрос в день выступления Зеленского в Раде. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n163766-lerosa-vyzvali-na-dopros-v-den-vystupleniya-zelenskogo-v-rade.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат Украины, вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Следователи ГБР ждут парламентария в среду, 1 декабря. Депутат уверен, что его специально вызывают на допрос, чтобы он не присутствовал на послании президента Украины Владимира Зеленского Верховной Раде. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

Парламентарий добавил, что его адвокаты не смогут присутствовать в этот день через другие суды, поэтому попросили перенести допрос. Лерос утверждает, что из-за этих просьб им приходили угрозы.

Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зелинского продолжаются, — написал Лерос.

Напомним, 4 ноября нардеп Гео Лерос во время выступления в сессионном зале Верховной Рады назвал Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец.

Уже 11 ноября нардепу сообщили о подозрении за хулиганство в стенах парламента. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту оскорбительных высказываний в отношении высших должностных лиц государства.

Леросу грозит либо штраф до 68 тыс. грн, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет за «жесткое нарушение общественного порядка».

Печерский райсуд Киева 18 ноября избрал меру пресечения Гео Леросу — личное обязательство на два месяца.