Лероса вызвали на допрос в день выступления Зеленского в Радеhttps://racurs.ua/n163766-lerosa-vyzvali-na-dopros-v-den-vystupleniya-zelenskogo-v-rade.htmlРакурс
Гео Лерос, народный депутат Украины, вызван на допрос в Государственное бюро расследований.
Следователи ГБР ждут парламентария в среду, 1 декабря. Депутат уверен, что его специально вызывают на допрос, чтобы он не присутствовал на послании президента Украины Владимира Зеленского Верховной Раде. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.
Парламентарий добавил, что его адвокаты не смогут присутствовать в этот день через другие суды, поэтому попросили перенести допрос. Лерос утверждает, что из-за этих просьб им приходили угрозы.
Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зелинского продолжаются, — написал Лерос.
Напомним, 4 ноября нардеп Гео Лерос во время выступления в сессионном зале Верховной Рады назвал Владимира Зеленского предателем и показал ему средний палец.
Уже 11 ноября нардепу сообщили о подозрении за хулиганство в стенах парламента. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту оскорбительных высказываний в отношении высших должностных лиц государства.
Леросу грозит либо штраф до 68 тыс. грн, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет за «жесткое нарушение общественного порядка».
Печерский райсуд Киева 18 ноября избрал меру пресечения Гео Леросу — личное обязательство на два месяца.