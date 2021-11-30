Во Львове разоблачили международную преступную группу, фото: СБУ

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Во Львове «с поличным» задержали членов международной преступной группы, которая похищала деньги у граждан Евросоюза.

Украденные средства впоследствии использовались в сфере наркоторговли, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, ущерб от деятельности группы составляет миллионы евро, — отмечают в СБУ.

По информации следствия, что в состав действовавшей в течение двух лет группы входили 11 человек. Злоумышленники «специализировались» на ограблениях банковских терминалов, в том числе с использованием специальных технических средств.

Одна «реализация» злоумышленников приносила им около 500 тыс. евро «доходов», — подчеркивают СБУ.

Отмечается, что последнее преступление злоумышленников было зафиксировано на территории Нидерландов — там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес.

В частности, организовали трансфер «ротердамского» кокаина для реализации в Украине, — отмечают в СБУ. — Передача осуществлялась партиями по полкилограмма. Кроме кокаина, злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами.

Дельцов во Львове задержали во время реализации 200 граммов кокаина стоимостью 500 тыс. грн.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков или их аналогов) Уголовного кодекса.

Также решается вопрос об объявлении еще и других подозрений участникам группировки, в том числе по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса.

На территории Львовской, Одесской и Волынской областей были проведены 19 обысков, в ходе которых изъяли:

наркотики на 1,3 млн. грн;

оружие;

средства на сумму более полумиллиона гривен.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в августе в Одессе разоблачили членов итальянской мафии, занимавшихся контрабандой наркотиков из стран Латинской Америки.