Затримана у Львові банда вкладала у наркобізнес вкрадені з банкоматів гроші

У Львові викрили міжнародну злочинну групу, фото: СБУ

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У Львові «на гарячому» затримали членів міжнародної злочинної групи, яка викрадала гроші в громадян Євросоюзу.

Викрадені кошти згодом використовувалися у сфері наркоторгівлі, повідомляє прес-центр СБУ.

За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро, — зазначають в СБУ.

За інформацією слідства, що до складу групи, яка діяла протягом двох років, входили 11 осіб. Зловмисники «спеціалізувалися» на пограбуваннях банківських терміналів, зокрема із використанням спеціальних технічних засобів.

Одна «реалізація» зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро «доходів», — наголошують в СБУ.

Зазначається, що останній злочин зловмисників було зафіксовано на території Нідерландів — там вони вкладали украдені гроші в наркобізнес.

Зокрема, організували трансфер «ротердамського» кокаїну для реалізації в Україні, — зазначають в СБУ. — Передача здійснювалась партіями по півкілограма. Окрім кокаїну зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами.

Ділків у Львові затримали під час реалізації 200 грамів кокаїну вартістю 500 тис. грн.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Також вирішується питання щодо оголошення ще й інших підозр учасникам угруповання, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) Кримінального кодексу.

На території Львівської, Одеської та Волинської областей були проведені загалом 19 обшуків, в ході яких вилучили:

наркотики на 1,3 млн грн;

зброю;

кошти на суму понад півмільйона гривень.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у серпні в Одесі викрили членів італійської мафії, які займалися контрабандою наркотиків з країн Латинської Америки.