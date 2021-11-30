В Раді створили об'єднання "Гальорка" - хто туди увійшов

https://racurs.ua/ua/n163763-v-radi-stvoryly-obiednannya-galorka-hto-tudy-uviyshov.html

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У Верховній Раді створили нове міжфракційне об’днання депутатів (МФО). Про це з трибуни парламенту оголосив перший віце-спікер Олекксандр Корнієнко.

Назва нового об'єднання — «Гальорка». Його 30 листопада очолив нардеп фракції «Батьківщина» Сергій Власенко.

Значення слова «гальорка» в тлумачних словниках української мови — глядачі, які заповнюють верхні яруси театру, цирку. Зазвичай це місця для глядачів із найдешевшими квитками.

Раніше у парламенті створили інше МФО. Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради і «слуга», створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика».

Нагадаємо, що Верховна Рада 30 листопада заслухала проміжний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо провалу операції із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».