В Раде создали объединение «Галерка» — кто туда вошел

https://racurs.ua/n163763-v-rade-sozdali-obedinenie-galerka-kto-tuda-voshel.html

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В Верховной Раде создали новое межфракционное объединение депутатов (МФО). Об этом с трибуны парламента объявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Название нового объединения — «Галерка». Его 30 ноября возглавил нардеп фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

Значение слова галерка в толковых словарях — зрители, заполняющие верхние ярусы театра, цирка. Обычно это места для зрителей с самыми дешевыми билетами.

Ранее в парламенте создали другое МФО. Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады и «слуга», создал собственное межфракционное объединение народных депутатов «Разумная политика».

Напомним, что Верховная Рада 30 ноября заслушала промежуточный отчет временной следственной комиссии (ВСК) о провале операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».