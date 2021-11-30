«Вагнергейт» — отчет ВСК в Раде «приняли к сведению» и направили его Венедиктовой

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История «Вагнергейта» дополнилась еще одним институциональным мероприятием — Верховная Рада 30 ноября заслушала промежуточный отчет временной следственной комиссии (ВСК) о провале операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».

Нардепы заслушали главу ВСК Марьяну Безуглую, обсудили отчет и приняли соответствующее постановление. «За» проголосовал 251 народный депутат.

Речь идет о постановлении о промежуточном отчете ВСК «по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины».

Рада приняла к сведению промежуточный отчет комиссии о работе за шесть месяцев деятельности, содержащий предложения и выводы ВСК по результатам проведенного расследования.

Отчет направлен в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований. Они обязаны «в пределах компетенции соответственно отреагировать».

ВСК рекомендовала Офису генпрокурора «взять на отдельный контроль расследование уголовных производств по вопросам расследуемых ВСК».

В составе этой ВСК не было нардепов «Голоса», «Справедливости» и «Евросолидарности», требовавших создания отдельной комиссии, которая должна специализироваться на расследовании срыва спецоперации задержания «вагнеровцев».

Напомним, 17 ноября проект Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования по поводу специальной операции Украины по задержанию наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Журналисты со ссылкой на источники рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак предлагал отсрочить проведение спецоперации на неделю, потому что президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня с Россией и российскими гибридными войсками на Донбассе. Впоследствии спецоперацию перенесли на пять дней.