“Вагнергейт” - звіт ТСК у Раді “взяли до відома” і спрямували його Венедіктовій

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Історія «Вагнергейту» доповнилася ще одним інституційним заходом — Верховна Рада 30 листопада заслухала проміжний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо провалу операції із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».

Нардепи заслухали голову ТСК Мар’яну Безуглу, обговорили звіт і ухвалили відповідну постанову. «За» проголосував 251 народний депутат.

Йдеться про постанову про проміжний звіт ТСК «з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України».

Рада взяла до відома проміжний звіт комісії про роботу за шість місяців діяльності, який містить пропозиції та висновки ТСК за результатами проведеного розслідування.

Звіт спрямовано до Офісу генпрокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань. Вони зобов’язані «в межах компетенції відповідно відреагувати».

ТСК рекомендувала Офісу генпрокурора взяти на окремий контроль розслідування кримінальних проваджень щодо питань розслідуваних ТСК.

У складі цієї ТСК не було нардепів «Голосу», «Справедливості» і «Євросолідарності», які вимагали створення окремої комісії, яка мала спеціалізуватися суто на розслідуванні зриву спецоперації затримання «вагнерівців».

Нагадаємо, що 17 листопада проект Bellingcat та The Insider опублікували першу частину розслідування щодо спеціальної операції України із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Журналісти із посиланням на джерела розповіли, що керівник Офісу президента Єрмак пропонував відтермінувати проведення спецоперацію на тиждень, бо президент Зеленський досягнув угоди про припинення вогню з Росією та російськими гібридними військами на Донбасі. Згодом спецоперацію перенесли на п’ять днів.