По 1 тыс. грн в день предлагают за участие в госперевороте, заявил Корниенко

https://racurs.ua/n163764-po-1-tys-grn-v-den-predlagaut-za-uchastie-v-gosperevorote-zayavil-kornienko.html

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Государственный переворот 1 декабря, который во время пресс-конференции анонсировал президент Владимир Зеленский, может произойти, поскольку, как утверждает первый вице-спикер Верховной Рады, слуга Александр Корниенко, на среду в столицу «готовятся какие-то подвозы» людей. За участие в акциях жителям Украины якобы предлагают по 1 тыс. грн в день.

Стоит ли готовиться вам (журналистам — ред.) или всем? Я бы советовал вам приезжать пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы… Когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день — это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно — это вопрос к «переворотникам», — рассказал Корниенко на брифинге в парламенте 30 ноября.



Политик добавил, что информация о предлагаемой тысяче гривен у него от правоохранителей. По его словам, сейчас открыто уголовное производство по вероятному госперевороту, якобы запланированному на завтра.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Сам бизнесмен заявил, что обвинение Зеленского о так называемом госперевороте считает ложью. Ахметов возмущен, что глава государства распространил эту информацию. Позже американские СМИ отметили, что упомянутую Зеленским попытку госпереворота готовили чиновник ФСБ России и три бывших украинских силовика, которые находятся в оккупированном Крыму.