Космический мусор не позволил астронавтам NASA выйти в космос. Фото: versiya.info

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Выход в открытый космос американских астронавтов с борта Международной космической станции, запланированный на 30 ноября, был отменен.

NASA отменило выход астронавтов в открытый космос из-за угрозы попадания в астронавтов космического мусора. Выход в открытый космос отложили до тех пор, пока не соберут больше данных. Об этом 30 ноября сообщил представитель российского Центра управления полетами, передает «Интерфакс».

29 ноября NASA получила сообщение о пролете космического мусора рядом с МКС. Из-за отсутствия возможности в полной мере оценить опасность, которую этот мусор может представлять для астронавтов, специалисты приняли решение отложить выход, — отметили в центре.

Планировалось, что 30 ноября двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции. Они должны были заменить на МКС антенну, которая вышла из строя. Предполагалось, что астронавты пробудут в космосе около 6,5 часа.

Сейчас на станции находятся семь человек, в том числе космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт НАСА Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon 3 компании SpaceX астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

Напомним, американское аэрокосмическое агентство NASA запланировало в рамках миссии DART готовить к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид с целью проверить способность ракеты изменить траекторию движения небесного тела в глубоком космосе.

Источник: «Интерфакс»