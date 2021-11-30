Требования адаптивного карантина для «желтой» зоны меняютhttps://racurs.ua/n163761-trebovaniya-adaptivnogo-karantina-dlya-jeltoy-zony-menyaut.htmlРакурс
В Украине обновляются правила адаптивного карантина, прежде всего для «желтой» зоны.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об этом сегодня, 30 ноября, во время брифинга.
Ужесточение правил коснется, в первую очередь, невакцинированных граждан, — отметил Ляшко. — Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает.
Обновленные правила начнут действовать с 6 декабря.
Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в «желтой» зоне — не проверять документы о вакцинации или о негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, или проверять документы и работать без этих ограничений для такого уровня, то теперь они теряют эту опцию, — подчеркнул Ляшко.
Так, с 6 декабря люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:
- участвовать в проведении всех массовых мероприятий — культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и т. п.;
- посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- пользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания — для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
В то же время работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтой» и «красной» зонах не ограничивается при соблюдении противоэпидемических правил.
Кроме того, срок действия «желтого» сертификата (документа о первой из двух необходимых прививок от коронавируса) с 6 декабря становится 30 дней — раньше он действовал 120 дней.
Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять все ковид-сертификаты в способ «считывание qr-кода». Именно qr-код считывается мобильным приложением «Дія», — добавил Ляшко.