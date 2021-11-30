В Украине продолжается карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса, фото: Ивано-Франковский горсовет

https://racurs.ua/n163761-trebovaniya-adaptivnogo-karantina-dlya-jeltoy-zony-menyaut.html

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В Украине обновляются правила адаптивного карантина, прежде всего для «желтой» зоны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил об этом сегодня, 30 ноября, во время брифинга.

Ужесточение правил коснется, в первую очередь, невакцинированных граждан, — отметил Ляшко. — Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает.

Обновленные правила начнут действовать с 6 декабря.

Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в «желтой» зоне — не проверять документы о вакцинации или о негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, или проверять документы и работать без этих ограничений для такого уровня, то теперь они теряют эту опцию, — подчеркнул Ляшко.

Так, с 6 декабря люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат об выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:

участвовать в проведении всех массовых мероприятий — культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и т. п.;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

пользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания — для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

В то же время работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтой» и «красной» зонах не ограничивается при соблюдении противоэпидемических правил.

Кроме того, срок действия «желтого» сертификата (документа о первой из двух необходимых прививок от коронавируса) с 6 декабря становится 30 дней — раньше он действовал 120 дней.