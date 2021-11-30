Штамм «Омикрон» - почему не стоит паниковать

https://racurs.ua/n163760-shtamm-omikron-pochemu-ne-stoit-panikovat.html

Ракурс

Новый вариант коронавируса, «Омикрон», который обнаружили в нескольких странах, после распространения в ЮАР, спровоцировал панику в мире. На двух последних рейсах, прибывших из Южной Африки в Нидерланды, была обнаружена дюжина инфицированных.

Всего с начала месяца из ЮАР только в Европу прилетели три сотни рейсов (около 100 тыс. пассажиров), пишет ВВС.

Обнаружить «Омикрон» в лабораториях ЮАР удалось довольно быстро. Поэтому, как прогнозируют аналитики, вовремя введенные ограничительные меры сработают лучше, чем это было в случае с «Альфой» и «Дельтой».

Даже если существующие вакцины окажутся не столь эффективными против заражения новым вариантом, иммунная защита от тяжелой инфекции и летального исхода остается по-прежнему высокой, отмечает ВВС.

Американская фармкомпания Pfizer пообещала через 100 дней поставить первую партию новой версии вакцины, адаптированной к новому варианту.

Согласно предварительным данным, вызываемое «Омикроном» заболевание переносится значительно легче, чем заражение штаммом «Дельта».

Жалобы пациентов, которые заразились вариантом «Омикрон» в ЮАР, в основном связаны с:

повышенной усталостью,

головной болью,



мышечной болью.

Ни у кого из новых коронавирусных больных не обнаружено резкого падения уровня кислорода в крови. Южноафриканские врачи сообщили, что большинство случаев заражений сейчас регистрируется у пациентов в возрасте до 40 лет.